تعليق الدراسة في كلباء

المصدر: أمين الجمال – دبي

أفادت وزارة التربية والتعليم، بتعليق الدراسة اليوم في مدينة كلباء، نظراً للظروف المناخية السيئة التي تمر بها المنطقة، التي أدت إلى تجمعات مائية كبيرة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر.

وأبلغت الوزارة «الإمارات اليوم» أن الدراسة مستمرة في مدارس الدولة، الحكومية والخاصة، باستثناء مدارس كلباء، لافتة إلى أن مديرو المدارس لديهم صلاحية تعطيل الدراسة في حال كانت الظروف المناخية غير آمنة على الطلبة.

وأكدت الوزارة أنها تحرص في المقام الأول على سلامة الطلبة، لذا منحت مديرو المدارس صلاحية تقييم الظروف المناخية، وبناء عليه يمكنهم تعليق الدراسة من عدمه، حسب حالة كل منطقة على مستوى الدولة.