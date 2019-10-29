تعليق الدراسة غداً في مدارس كلباء

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت وزارة التربية والتعليم بتعليق الدراسة غداً "الأربعاء" في مدينة كلباء، نظراً للظروف المناخية السيئة التي تمر بها المنطقة، التجمعات المائية الكبيرة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر.

وأبلغت الوزارة "الإمارات اليوم" بأن الدراسة مستمرة في مدارس الدولة، الحكومية والخاصة، باستثناء مدارس كلباء، لافتة إلى أن مديري المدارس لديهم صلاحية تعطيل الدراسة في حال كانت الظروف المناخية غير آمنة على الطلبة.

وأكدت الوزارة أنها تحرص في المقام الأول على سلامة أبنائها الطلبة، ومن ثم فإنها تمنح مديري المدارس صلاحية تقييم الظروف المناخية، وبناء عليه يمكنهم تعليق الدراسة من عدمه، حسب حالة كل منطقة على مستوى الدولة.