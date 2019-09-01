1.1 مليون طالب وطالبة يبدأون الدراسة اليوم

المصدر: أمين الجمال - دبي

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، الطلبة والطالبات بمناسبة العام الدراسي الجديد، وذلك في تغريدة عبر حساب سموه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، متمنياً لهم أن يكون عام خير ونجاح بتمسكهم بالقيم النبيلة، داعياً الله لهم بالتوفيق والسداد.

وجاء في نصّ تغريدة سموه: «مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.. تتجدد فيه الطاقات والتطلعات إلى أن يكون عاماً مفعماً بالتفوق والإبداع والتميز، متمنياً من الله، عز وجل، أن يكون عام خير ونجاح لأبنائي الطلبة، بتمسكهم بالقيم النبيلة ومواصلة نهل المعرفة والعلوم الحديثة، وكل التوفيق والسداد للمنظومة التعليمية وشركائها».

ويستهل، اليوم، أكثر من مليون و100 ألف طالب وطالبة الدراسة في العام الدراسي الجديد، بالتعليم العام والخاص على مستوى الدولة، بينهم 153 ألفاً و15 طالباً وطالبة بالمدارس الحكومية في دبي والمناطق الشمالية، فيما بدأ نحو 26 ألف معلم وإداري وفني دوامهم في 25 من أغسطس الماضي، بواقع 15 ألف معلم في أبوظبي، و11 ألفاً و163 معلماً في دبي والمناطق الشمالية، بحسب آخر إحصاءات وزارة التربية والتعليم، لحين الإعلان عن إجمالي أعدادهم، وتفاصيل التعيينات الجديدة لتلك الفئات في العام الدراسي الجديد.

وذكرت الوزارة أن 8027 طالباً وطالبة يدرسون في 307 شُعب في رياض الأطفال وصفوف الأول والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر، ستطبق عليهم اللغة الصينية العام الدراسي الجاري، واستقطبت الوزارة 150 معلماً لتدريس هذه اللغة، إذ خاضوا برامج تدريبية بمعهد التدريب في عجمان.

وذكر التقويم المعتمد من المجلس الوزاري للتنمية، لجميع مدارس الدولة بمختلف أنواعها «حكومية وخاصة»، المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد، أن دوام الفصل الدراسي الأول للهيئات بأنواعها كافة للعام الدراسي 2019-2020، يبدأ يوم الأحد 25 أغسطس 2019، وللطلبة في يوم الأول من سبتمبر، ويستمر حتى يوم 12 ديسمبر، لتبدأ إجازة الشتاء للطلبة في الفترة من 15 ديسمبر حتى التاسع من يناير 2019، لمدة أربعة أسابيع منها 20 يوم عمل، وتبدأ إجازة الهيئات في 22 ديسمبر وتنتهي في الثاني من يناير 2020 لمدة أسبوعين منها 10 أيام عمل.

وتستأنف الهيئات بأنواعها كافة الدوام إيذاناً لبدء الفصل الدراسي الثاني، يوم الخامس من يناير 2020، فيما يبدأ للطلبة يوم 12 من الشهر ذاته، حيث تقرر لهم أسبوعان لإجازة الربيع في الفترة من 29 مارس من العام ذاته، حتى التاسع من أبريل، مقابل أسبوع واحد للهيئات في الفترة من 29 مارس حتى الثاني من أبريل المقبل.

ويبدأ دوام الهيئات بأنواعها، في الفصل الدراسي الثالث في الخامس من أبريل 2020، فيما يبدأ الطلبة دوامهم للفصل ذاته يوم 12 منه، وتحددت نهاية الدوام للعام الدراسي 2019-2020 للطلبة يوم الثاني من يوليو، وللهيئات التدريسية والفنية والإدارية في التاسع منه، في وقت بلغ عدد أيام التمدرس لهذا العام، بما فيها أيام الامتحانات، 185 يوماً.

من جهة أخرى، وزعت الوزارة الكتب المدرسية، على 598 مدرسة حكومية على مستوى الدولة، بواقع 347 في دبي والمناطق الشمالية، و251 في أبوظبي والظفرة والعين، من 25 إلى 29 أغسطس الماضي، على أن تكون جميع الكتب الدراسية متوافرة للطلبة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وتعمل الوزارة على تفعيل مبادرة إعادة تدوير الكتب المدرسية، إذ استحدثت نوعية ورق جديدة، صديقة للبيئة وذات مواصفات عالية، تسهم في تخفيف الانبعاثات الحرارية، وثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن الوفرة في استهلاك المياه، وقطع الأشجار، فكل كتاب مطبوع من الورق الصديق للبيئة والمعاد تدويره، يوفر 25 لتراً من الماء، و5 كيلوواط من الطاقة، و2.4 كيلوغرام من الأخشاب.

وأفادت الوزارة بأنه يتم استخدام 3000 - 4000 طن من الورق المعاد تدويره، في كل فصل دراسي، في عملية تستغرق شهرين تقريباً للتدوير، موضحة أنه يتم استخدام الورق الجديد مع انطلاق الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019-2020، لكتب الصفين الأول والثاني، على أن يتم تعميم استخدامه تدريجياً، لجميع الصفوف، بداية من الفصلين الدراسيين الثاني والثالث المقبلين.

حملة توعية مرورية موحدة

أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي حملة التوعية المرورية الرابعة لهذا العام، تحت شعار «السلامة المرورية لطلبة المدارس» بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، وتستمر ثلاثة أشهر، ضمن مبادرات قطاع المرور، بهدف تكاتف جميع شرائح المجتمع لتوعية طلبة المدارس من مختلف المراحل الدراسية، خصوصاً الأطفال منهم، بالحوادث المرورية والالتزام بقواعد السير والمرور والحفاظ على سلامة طلبة المدارس من مخاطر الطريق.

وقال مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، رئيس مجلس المرور الاتحادي، اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، إن طلبة المدارس بمختلف شرائحهم العمرية ومراحلهم الدراسية يعتبرون عنصراً من عناصر التنمية البشرية في الدولة، التي تجب المحافظة عليها، وعلى الرغم من كل التدابير الوقائية لحمايتهم من الأخطار المختلفة، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من التوعية والإرشاد لبعض أولياء الأمور والمعنيين بسلامة الطلاب، للحفاظ على سلامتهم من الحوادث المرورية وحمايتهم من مخاطر الطريق. وذكر أن الحملة تتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات والمحاضرات والبرامج، الهادفة إلى توعية الطلاب بهدف الوصول إلى أكبر شريحة منهم عبر مختلف وسائل الإعلام.

أبوظبي - وام

تزويد 141 مدرسة بمياه «زلال»

استعدت هيئة كهرباء ومياه الشارقة لتزويد 114 مدرسة حكومية و27 حضانة بمياه الشرب المعبأة النقية من مصنع زلال، مع بداية العام الدراسي الجديد، ووضعت الهيئة خطة لتوصيل المياه للمدارس تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وضمن استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى توفير بيئة مدرسية صحية آمنة، وتوفير جو دراسي مناسب.

وأكد رئيس الهيئة، الدكتور المهندس راشد الليم، أن الهيئة حريصة على تبني المبادرات المجتمعية التي من شأنها ضمان تقديم أفضل الخدمات للطلاب والطالبات، وتوفير بيئة مثالية للتعليم في المدارس، وتطوير معايير جودة التعليم، وأوضح مدير إدارة مصنع مياه زلال، علي أحمد علي الكندي، أن توصيل المياه للمدارس سيتم بصفة دورية، من خلال أسطول سيارات المصنع، لضمان وصولها بشكل دوري، ما يسهل الكثير على إدارات المدارس والطلبة من عناء توفير المياه الصحية والصالحة للشرب للطلبة، وتوفير المبالغ المالية، والاستفادة منها في أمور أخرى تخدم المجتمع المدرسي.

الشارقة - وام