منع تسجيل الطلبة المواطنين في 15 مدرسة خاصة بأبوظبي .. تعرف إلى السبب

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة، منع تسجيل الطلبة المواطنين في المدارس الخاصة ذات الأداء الضعيف، والضعيف جداً في أبوظبي، والبالغ عددها 15 مدرسة، وذلك وفقاً لنتائج الدورة الخامسة من برنامج ارتقاء لتقييم أداء 174 مدرسة خاصة في الإمارة.

وأوضحت الدائرة أن برنامج "ارتقاء" يعد نظام تقييم شامل يُعنى بقياس جودة التعليم في المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي من خلال مقيّمين ومفتشين معتمدين من قبل دائرة التعليم والمعرفة، تم تدريبهم للتفتيش على المدارس وتقييمها حسب المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، ومن ثم متابعة المدارس لضمان ارتقائهم لهذه المعايير، مشيرة إلى أنها تعمل على ضمان استدامة البرنامج والرقابة المستمرة على المدارس الخاصة في أبوظبي، عبر تفعيل البرنامج من خلال 3 محاور رئيسة تشمل تدريب المواطنين العاملين في المدارس ليصبحوا مفتشين مدرسيين معتمدين من الدائرة، وتنفيذ زيارات رقابية وتفتيشية دورية على المدارس الخاصة لضمان التزامها بمعايير البرنامج، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم ومتابعة المدارس للارتقاء بجودة التعليم.

وأشارت الهيئة إلى أن تقييم المدارس يساعد على تحديد مدى فعَالية النظام التعليمي في الإمارة، وبالتالي تطوير سياسات وبرامج مبنية على أدلة واضحة تدعم مُستوى جودة النظام التعليمي وفعَاليته داخل الإمارة، حيث يقضي مفتشو الدائرة ما يقارب من 4 أيام في كل مدرسة لتحديد مستوى الفاعلية الشاملة لها، بناءً على التقييم الذاتي ومعايير الأداء المحددة في البرنامج، ويتم إرسال تقرير إلى المدرسة بعد انتهاء عملية التقييم، حيث يتم توضيح جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين حتى تتمكن المدرسة من إصدار خطة تطوير وتحسين فعالة، لافته إلى أنه يتم إحاطة أولياء أمور الطلبة بنتائج عملية التقييم بشكل موضوعي وتعريفهم بمُستوى كل مدرسة ليتسنى لهم اتخاذ القرارات الصائبة بشأن تعليم أبنائهم.