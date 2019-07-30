بالأسماء.. «الإمارات اليوم» تنشر الرسوم الدراسية المعتمدة لمدارس أبوظبي الخاصة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أصدرت دائرة التعليم والمعرفة أخيراً، قائمة بقيمة الرسوم المعتمدة للمدارس الخاصة العاملة في إمارة أبوظبي، والبالغ عددها 198 مدرسة تقدم 14 منهاجاً مختلفاً، وسجلت مدرسة كرانلي أبوظبي في جزيرة السعديات أعلى رسوم مدرسية في الإمارة حيث بلغت 96 ألف و333 درهم، فيما سجلت مدرسة الجالية الباكستانية أقل رسوم دراسية وبلغت 2300 درهم.

وتفصيلاً، أوضحت قائمة الرسوم الصادرة عن الدائرة، أن مدرسة كرانلي الخاصة تحتل قائمة المدارس الأعلى رسوماً في مدارس المنهاج البريطاني برسوم تبدأ من 65 ألف درهم وتصل في الصفوف الدراسية الأعلى إلى 69 ألف و333 درهم بدون رسوم النقل المدرسي، والكتب والزي، فيما جاءت مدرسة زاخر الخاصة في منطقة فلج هزاع، أقل مدارس المنهاج البريطاني في الرسوم حيث تبدأ من 3 آلاف و200 درهم وتصل إلى 4 آلاف درهم.

وفي المنهاج الأمريكي احتلت مدرسة الجالية الامريكية الخاصة بجزيرة أبوظبي، قائمة الأعلى رسوماً برسوم تبدأ من 45 ألف و400 درهم وتصل في الصفوف الأعلى إلى 83 ألف درهم، فيما سجلت رسوم مدرسة براعم العين الخاصة أمريكي بمنطقة المويجعي، أقل رسوم في المنهاج الأمريكي برسوم تبدأ من 4 آلاف و200 درهم وتصل إلى 8 آلاف و800 درهم، وفي مدارس المنهاج العربي "منهاج وزارة التربية والتعليم" جاءت مدرسة البشائر الخاصة في قمة المدارس الأعلى تحصيلاً للرسوم حيث تتراوح رسومها ما بين 12 ألف و900 درهم وحتى 27 ألف و200 درهم، فيما تحصل مدرسة أبو موسى الأشعري أقل رسوم وتتراوح ما بين 2700 درهم وحتى 5 آلاف درهم.

وتراوحت رسوم مدارس منهاج البكالوريا الدولية ما بين 27 ألف و200 درهم وحتى 71 ألف و600درهم، فيما تراوحت مدارس منهاج سابيس بين 55 ألف و500 درهم وحتى 19 ألف و900 درهم، وفي مدارس المنهاج الهندي تراوحت الرسوم بين 5ألاف وحتى 25 ألف درهم، واحتلت مدارس المناهج الآسيوية "الفلبيني، والباكستاني، وبنجلادش" المدارس الأقل رسوماً وتراوحت ما بين 2300 درهم وحتى 8 آلاف درهم.

وفيما يلي قائمة بأسماء المدارس حسب المنهاج الدراسي ورسومها الدراسية المعتمدة وموقعها الجغرافي: