582 طالباً يشاركون في مخيم «أجيال التسامح»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

زار مدير قطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، العميد خليفة محمد الخييلي، المخيم الصيفي لبرنامج أصدقاء الشرطة تحت شعار «أجيال التسامح 2019»، في مدرسة فرجينيا الدولية الخاصة، ويشارك في البرنامج 582 طالباً من أبناء منتسبي شرطة أبوظبي والمتقاعدين والقوات المسلحة، منهم ستة من أصحاب الهمم.

واطلع الخييلي على أنشطة وفعاليات المخيم الصيفي، الذي يعد الأكبر في أبوظبي لاستقباله مجموعة كبيرة من الطلبة يتلقون أنشطة رياضية وفنية واجتماعية هادفة، إلى جانب علوم الفضاء والرحلات التثقيفية والميدانية والترفيهية.

ونوه الخييلي بالشراكة المتميزة بين فريق إدارة المراسم والعلاقات العامة التابع للقطاع، وشركة كيدز فاكتوري، واهتمام إدارات الجهات الشرطية بتقديم أفضل الأنشطة والبرامج، مثل مديرية المرور والدوريات، ومديرية (ق 7)، ومديرية الطوارئ والسلامة العامة، ومركز التربية الرياضية، وإدارة طيران شرطة أبوظبي، وإدارة الدوريات الخاصة، وإدارة العمليات، وإدارة التفتيش الأمني (k9)، إلى جانب مستشفى ميد كلينيك.

من جانبه، أفاد مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، العميد سيف الشامسي، بأن البرنامج وجد صدى كبيراً وإعجاباً من ذوي الطلاب والطالبات، لتقديمه باقة متنوعة من البرامج والأنشطة الهادفة والمميزة على غير العادة، مثل علوم الفضاء.