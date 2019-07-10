فقرة استعراضية راقصة لمعلمة في حفل مدرسي تثير استياء أولياء الأمور

المصدر: عمرو بيومي – أبوظبي

أعرب ذوو طلبة إحدى مدارس الشراكة في أبوظبي، عن استيائهم، من قيام معلمة بتأدية فقرة استعراضية راقصة على مسرح مدرسي خلال حفل نظمته المدرسة اليوم، بمناسبة اختتام العام الأكاديمي.

وحصلت "الإمارات اليوم" على فيديو للفقرة الاستعراضية، من أولياء أمور، وصفوا التصرف بأنه "غير مسؤول" من قبل إدارة المدرسة والمعلمة، فيما أرسلت الصحيفة مقطع الفيديو إلى دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي للتحقيق في الأمر، وردت بأنها فتحت تحقيقا فوريا في الواقعة.

وذكروا أن الحفل كان في إحدى مدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي، وارتدت خلاله المعلمة بدلة رقص، وأدت فقرة استعراضية، وسط تفاعل بعض الحضور بالتصفيق والصفير إعجاباً بأدائها، فيما أبدى عدد من المعلمين غضبهم من هذا الفعل "لتنافيه مع السلوك التربوي القويم".