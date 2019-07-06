التربية تحدد آلية تظلمات الطلبة على النتيجة وتحدد يومين لاستقبال الطلبات

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الآلية الخاصة بتظلم الطلبة على نتائجهم النهائية، وحددت عدد من المدارس لاستقبال الطلبات، مشيرة إلى أن المدة الزمنية لقبول التظلمات هي يومين فقط من تاريخ إعلان النتيجة، فيما سيتم الرد على الطلب سواء بالقبول أو الرفض خلال يومين من إغلاق باب التظلمات.



وأوضحت الوزارة، على موقعها الرسمي، أنه عقب اطلاع الطالب على نتيجة نهاية العام الدراسي 2018 – 2019، له الحق في التقدم بطلب لإدارة المدرسة بإعادة النظر في نتيجته محدداً الأسباب، مشيرة إلى أن إدارة المدرسة تستقبل تظلمات الطلبة خلال يومين من إعلان نتائج الطلبة، وتقبل تظلمات الطلبة في الصفوف من الأول وحتى الحادي عشر في المدرسة.



وأشارت الوزارة إلى أن تظلمات التعليم العام لطلبة الصف الثاني عشر تقبل في مقار محددة وفق المراكز المحددة في كل إمارة، لافته إلى أن إجراءات التظلم توثق ويتم الفصل فيها ويخطر المتظلم بالإجراءات خلال يومين.

وحددت الوزارة مراكز استقبال تظلمات طلبة الصف الثاني عشر للمدارس الحكومية في مدرسة حمدان بن راشد بدبي، ومدرسة معاذ بن جبل في الشارقة، ومدرسة الجرف عجمان، ومدرسة أم الشهداء في أم القوين، ومدرسة أم المؤمنين بالفجيرة، ومدرسة المنيعي لمناطق مصفوف ومزيرع وحتا ووادي أصفني، وشوكة وكدرة والمنيعي، ومدرسة أم عمارة في الشارقة الشرقية، ومدرسة الصباحية في رأس الخيمة، فيما يتم تقديم طلبات التظلم لطلبة المدارس الخاصة داخل المدرسة.



فيما تقبل تظلمات طلبة أبوظبي، من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر لجميع المسارات في المدرسة، وفي حال وجود استفسارات أخرى على الطلبة التوجه إلى مدرسة خليفة بن زايد في أبوظبي، وفي العين داخل مركز تقديم ورصد الدرجات، وفي مدرسة الفلاح بالظفرة.