تخريج طلبة المدارس الثانوية العسكرية في العين والظفرة

المصدر: العين - الظفرة - وام

احتفلت القيادة العامة للقوات المسلحة بتخريج عدد من دفعات طلبة المدارس الثانوية العسكرية في منطقتي الظفرة والعين، وحصولهم على شهادة الثانوية العامة. واحتفلت قيادة المدرسة الثانوية العسكرية في مدينة العين بتخريج الدفعة الـ24 من طلبتها، وحصولهم على شهادة الثانوية العامة، في مقر المدرسة، بحضور اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة وأولياء أمور الخريجين والمدعوين.

وأكد قائد المدارس العسكرية أن قيادة المدارس العسكرية دأبت منذ تأسيسها على تحقيق رؤيتها والأهداف الاستراتيجية المرتبطة بها من خلال برنامج تأهيلية مختلفة، واشتملت على البرنامج الأكاديمي العام، والبرنامج الصيفي الخارجي، وبرامج اللياقة البدنية والصحية، وبرنامج التأهيل القيادي.

وقال: «تمكن الطلبة من الحصول على تقديرات عالية في امتحانات الكفاءة التعليمية، التي أهلتهم للالتحاق بالجامعات والكليات العسكرية داخل الدولة وخارجها، ما حقق رؤية وتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة»، مؤكداً أن مدارس الثانوية العسكرية تعمل على أن تكون في طليعة المؤسسات التعليمية والتربوية في الدولة، وبناء طلاب ذوي شخصيات مستقلة، واثقة وقوية الإرادة، متمسكة بالأخلاق الإسلامية الحميدة، محترمة للذات والغير. وفي منطقة الظفرة، احتفلت قيادة المدرسة الثانوية العسكرية بتخريج الدفعة الثالثة من طلبتها، في مقرها، بحضور مدير القوى البشرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة، وعدد من ضباط القوات المسلحة وأولياء أمور الخريجين والمدعوين.

وتضمن الحفل عدداً من الفقرات المختلفة، شملت فيلماً عن حياة الطلبة الخريجين، وتسليم علم المدرسة من الدفعة الخريجة إلى الدفعة التي تليها.