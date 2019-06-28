«الشارقة للتعليم» يزور منزل طالب «حافلة كلباء»

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

زار وفد من مجلس الشارقة للتعليم، برئاسة عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، سعيد مصبح الكعبي، منزل الطالب الذي تعرض للتنمر من قبل زملائه في الحافلة المدرسية، بحضور أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، محمد الملا أمين، ومديرة إدارة الطفولة المبكرة، مريم الشامسي، بهدف الاطمئنان على صحته، وتقديم كل أوجه الدعم له ولأسرته.

وشدّد الكعبي على رفض أي ممارسات سلوكية أو لفظية خارج إطار منظومة القيم والعادات والتقاليد، مشيراً إلى أن المجلس يرفض ما حدث، ويتابع عن كثب مجريات الواقعة، والإجراءات القانونية حيال الحادث.

وثمّن اهتمام واستجابة وزارة التربية والتعليم، وجهودها الحثيثة في الحد من انتشار العنف والتنمر داخل المدارس، إلى جانب وجود عقوبات تفرض على الطلبة الذي يمارسون هذه السلوكيات السلبية التي يتم تحديدها وفق لائحة السلوك التابع للوزارة.

وتحدث الكعبي عن حملة «الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر»، التي نفذتها المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وشاركت فيها أكثر من 20 جهة محلية واتحادية، بهدف رفع مستوى الوعي حول ظاهرة التنمر في جميع أنحاء الإمارات.

وأكد أهمية تنمية مهارات الطلبة، وإشراكهم في أنشطة اجتماعية ورياضية وتطوعية، ورفع سقف الوعي بين فئات المجتمع، والتواصل المستمر بين المدرسة والمنزل، للوقوف على أي مؤثر سلبي في بدايته، وتقديم برامج وقائية علاجية على مستوى المدارس، والتركيز على استثمار أوقات الفراغ، وتعزيز الجانب الديني. ومن جانبه، قال محمد الملا أمين، إن الزيارة تأتي في سياق دور المجلس ودعمه للمنظومة التعليمية، وسيرها بالشكل الصحيح، مشدداً على متابعة ووقوف المجلس على ملابسات الواقعة، وعدم تهاونه في مثل هذه الأحداث التي تؤثر في الميدان التعليمي بشكل سلبي، وتطرق إلى بعض البرامج التي ينفذها المجلس، مثل مشروع ركائز، الذي يعزّز السلوكيات الإيجابية، ويحارب الظواهر السلبية، مثل العنف والتنمر في المحيط المدرسي، معتبراً أن الشأن التعليمي شأن مجتمعي، وعلى الجميع التعاون والتعاضد من أجل توفير بيئة آمنة ومستقرة للطلبة. وكان مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحالة تنمر نفذتها مجموعة من الطلبة بحق زميلهم داخل حافلة مدرسية في مدينة كلباء بالشارقة، وأثار الفيديو استياء وحفيظة شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، معتبرين هذه السلوكيات فردية ودخيلة على المجتمع. كما قام وفد من القيادة العامة لشرطة الشارقة بزيارة لمنزل الطالب الذي تعرض للتنمر من قبل زملائه في الحافلة المدرسية، برئاسة مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، العقيد علي الكي الحمودي.