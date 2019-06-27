"التربية" توضح حقيقة فيديو الضرب بين طالبين في إحدى مدارسها

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت وزارة التربية والتعليم، بأن واقعة الضرب بين طلبة بإحدى المدارس، والتي تناقلها البعض عبر مقطع فيديو، بأنها قديمة ، وحققت في أسبابها، واتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال لـ"الإمارات اليوم": أن ما يتم تداوله من مقاطع فيديو لحالات سلوكية غير منضبطة ومرفوضة لطلبة يسيؤون لزملاء لهم في المدرسة، نؤكد على أنها قديمة وتندرج ضمن قائمة المخالفات السلوكية التي تحاسب عليها لائحة سلوك المتعلمين، وتمت متابعتها والتحقيق بأسبابها واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخطئين.

وكان رواد التواصل الاجتماعي تناقلوا مقطع فيديو يظهر طالباً يلطم وجه زميل له عدة مرات داخل صف دراسي، في إحدى مدارس المناطق الشمالية، ولم يظهر الفيديو تواجد معلم أو مشرف داخل الصف لمنع وقوع هذا التنمر الذي صدر من الطالب ضد زميله.