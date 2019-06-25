"التربية" تحقق في واقعة تنمر بين الطلبة في حافلة مدرسية

المصدر: أمين الجمال - دبي

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن فريق عمل من قبلها يحقق في حادثة تنمر بعد ان انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة من الطلبة يتنمرون على زميلهم داخل الحافلة المدرسية وذلك ردا على سؤال طرح حول الواقعة.

وأفادت الوزارة بأن فريق عملها يتابع هذه الحادثة بالتنسيق مع مواصلات اﻹمارات التي تشكرها على حسن التعاون، حيث تم فتح تحقيق واستدعاء اشخاص المعنيين للوقوف على حيثيات القضية ومعالجتها من جذورها.

وأضافت الوزارة، أن التنمر ظاهرة دخيلة على المجتمع المدرسي، ولذلك فإنها تحاربها وتتصدى لها بمختلف الوسائل التربوية بمساندة المؤسسات المعنية للقضاء عليها وعلى تأثيراتها السلبية على العملية التعليمية برمتها.

وشددت الوزارة على أهمية دور أولياء اﻷمور الفاعل كذلك في التعاون والعمل سويا لمجابهة أية سلوكيات غريبة تصدر من بعض الأبناء في مجتمعنا المدرسي حرصا على تحقيق بيئة تعليمية إبداعية ومحفزة وملهمة وآمنة.

وطالبت الوزارة بضرورة عدم تداول هذا المقطع حفاظا على الخصوصية وتفاديا ﻷية توابع وعواقب قانونية واجراءات تصدر بحق من يعمل على نشره، كون الجهات المختصة تحظر تداوله ويكون الفاعل تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة