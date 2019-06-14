10 يوليو أخر موعد للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي الحكومية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل في بمؤسسات التعليم العالي الحكومية الثلاث جامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا وجامعة زايد في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019/2020، مشيرة إلى أن التسجيل متاح حتى 10 يوليو المقبل للمواطنين وأبناء المواطنات من خريجي السنوات السابقة.

ودعت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر الطلبة الراغبين في التسجيل إلى الدخول على موقع الوزارة الرسمي والضغط على خدمات التعليم العالي، واختيار خدمة التسجيل لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الخارجية، واختيار الفئة رقم 2.

فيما أشارت كليات التقنية العليا إلى أن متطلبات القبول العامة استيفاء الطلبة للمتطلبات سياسة القبول والنظم الخاصة بالبرامج الدراسية في كليات التقنية العليا، والتي تشمل الحصول على شهادة الثانوية العامة بمعدل 60 % على الأقل أو ما يعادلها بأيّ من مساراتها، وأداء اختبار الإمارات القياسي – EmSAT – في اللغة الإنجليزية أو ما يعادلها.

ولفتت إلى أن معايير الالتحاق بالمسار المُسَرِّع: برامج "البكالوريوس التطبيقي" والذي يتيح الحصول على درجة البكالوريوس في فترة زمنية أقصر، يقتصر على خريجو وزارة التربية والتعليم في مسار النخبة أو ما يعادله، وخريجو وزارة التربية والتعليم في المسار المتقدم أو ما يعادله، بشرط الحصول على معدل ثانوية عامة 90% كحد أدنى، والحصول على علامة 1250 كحد أدنى في اختبار EmSAT اللغة الانجليزية أو ما يعادلها.