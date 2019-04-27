تعرف إلى مواعيد دوام الطلبة خلال شهر رمضان

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أفاد إداريون في مدارس حكومية وخاصة، أن مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان المبارك، لن تتغير عن الأعوام السابقة حيث ستبدأ في مدارس الذكور الساعة الثامنة صباحاً، فيما تبدأ في مدارس الإناث الساعة التاسعة صباحاً، فيما ستبدأ المدارس الخاصة استقبال الطلبة بين الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الثامنة والنصف، وفقاً للجدول الدراسي لكل مدرسة بحيث تبدأ الحصة الأولى فيها بين الثامنة والتاسعة صباحاً، فيما سيبدأ دوام طلبة رياض الأطفال ما بين الثامنة والنصف والتاسعة صباحاً.

وأشاروا إلى أن اليوم الدراسي لطلبة رياض الأطفال سيكون 3 ساعات و30 دقيقة، فيما سيكون مدة اليوم الدراسي لطلبة الحلقة الأولى 4 ساعات و30 دقيقة، بينما ستتراوح مدة اليوم الدراسي في الحلقتين الثانية والثالثة بين 5 ساعات إلى 5 ساعات و30 دقيقة، وسيتم إلغاء الطابور الصباحي، فيما سيكون زمن الحصة الدراسية 40 دقيقة، مع الحفاظ على فاصل زمني 5 دقائق بين الحصص.

وأكد المعلمون، رامي أبراهيم، وإيهاب خضر، ومها حسن، ونوال مصطفى، ورانيا شوقي، أن رسائل التأكيد على حضور الطلبة والتزامهم بالدوام المدرسي، سيتم إرسالها إلى ذوي الطلبة قبل أسبوع من بدء شهر رمضان، وبصورة يومية متكررة، كما سيتم تنبيه جميع الطلبة بضرورة الالتزام بالحضور لاستكمال المنهاج، مشيرين إلى أن المدارس تقوم كل عام بتطبيق خطة الحد من غياب الطلبة التي تشدد على ضرورة حضور الطلبة إلى مدارسهم وفق التقويم المدرسي، والتواصل مع ذوي الطلبة لحثهم على تشجيع أبنائهم على الحضور والالتزام الكامل بمواعيدهم المدرسية حتى نهاية الدوام المدرسي.