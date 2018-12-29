منح ماجستير في «التربية الابتكارية» من «حمدان التعليمية» لـ 10 مواطنين

المصدر: أمين الجمال - دبي

أطلقت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميّز، بالتعاون مع جامعة الإمارات برنامج الماجستير في التربية الابتكارية. ويطرح البرنامج، وهو الأول للماجستير باللغة العربية، بهدف زيادة دعم ورعاية الفائزين بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميّز في فئة المعلم المتميّز، والإدارة المدرسية المتميزة، وفئة التربوي المتميز، إذ يستفيد منه 10 مواطنين ممّن يرغبون في رفع كفاءتهم كعاملين في الميدان التربوي وتأهيلهم أكاديمياً للوصول لأعلى المستويات التعليمية.

وفي تصريحات صحافية، أفاد عضو مجلس إدارة الجائزة، الدكتور خليفة السويدي، بأن جامعة الإمارات توفر عبر كلية التربية مجالين في ماجستير التربية الابتكارية، هما التدريس، والقيادة المدرسية، ويتكون الماجستير من 30 ساعة معتمدة، وسيتضمن هذا البرنامج ثلاث مجموعات من المساقات تشمل «المساقات الإجبارية» التي تطرح لجميع طلبة ماجستير التربية الابتكارية بما يعادل تسع ساعات، و«المساقات الاختيارية» بما يعادل تسع ساعات يختار منها الطالب ثلاث ساعات، وليصبح مجموع الساعات الاجبارية والاختيارية التي يدرسها الطالب 12 ساعة معتمدة، و«المساقات التخصصية» لكل مجال، بما يعادل ست مساقات تخصصية لكل مجال بما يعادل 18 ساعة معتمدة.

وأضاف أن مدة الدراسة عامان دراسيان، وستكون خلال عطل نهاية الأسبوع، وسيقدم البرنامج في إمارة دبي باللغة العربية، مشيراً إلى أن الجامعة والمؤسسة اشترطتا للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وأن يراوح عمره ما بين (25) و(40) سنة، على أن تمنح الأولوية للفائزين بجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز في فئات المعلم المتميز، والإدارة المدرسية المتميزة (حق ترشيح شخصين حداً أقصى من الهيئة الإدارية للالتحاق بالبرنامج، مدير مدرسة أو نائب مدير مدرسة أو معلم)، وأن يكون فائزاً في فئة التربوي المتميز، سواء يشغل وظيفة إشرافية، مثل مدير مدرسة أو نائب مدير مدرسة أو رئيس قسم أو مدير نطاق، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس من جامعة معترف بها بمعدل تراكمي لا يقل عن (3.00)، وأن يكون حاصلاً على اختبار IELTS بمعدل 4، ويشترط ألا يكون قد مضى عامان أو أكثر من تاريخ الحصول عليها.