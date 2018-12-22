سلطان القاسمي يشهد تخريج دفعة فصل الخريف 2018 من الجامعة الأمريكية بالشارقة

المصدر: الشارقة -وام

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة أن الجامعة تتبوأ عن جدارة مشهودة الريادة الإقليمية المتميزة في التدريس والبحث العلمي وتعزيز الابتكارات التي تحدث أثرا إيجابيا في تنمية المجتمع وأن خريجيها يفوزون بالجوائز العديدة في المسابقات المحلية والعالمية في مختلف المجالات ويبرزون في أدائهم في المناصب على كل مستوياتها في القطاعات الحكومية والخاصة داخل وخارج الدولة.

جاء ذلك في كلمة سموه التي ألقاها اليوم في حفل تخريج 599 طالبا وطالبة من خريجي دفعة خريف 2018 من الجامعة الأمريكية في الشارقة بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

وبارك سموه للخريجين والخريجات وقال " يطيب لنا أن نشارك اليوم فرحة أبنائنا وبناتنا الخريجين والخريجات بما حققوه من إنجازات تفيض بمعاني الفخر والاعتزاز وتنبض باللهفة لمستقبل واعد ملؤه الأمل والنجاح".

كما بارك سموه لأولياء أمور وذوي الخريجين والخريجات الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل أن يشهدوا هذه اللحظات الفارقة والتي طالما انتظروها بفارغ الصبر ويروا أبنائهم وبناتهم وهم يقطفون ثمار سنوات من بذل الجهد والمثابرة في تحصيل العلم والمعرفة وتنمية المهارات.

وأضاف سموه " نشعر بالفخر الكبير ونحن نرى الجامعة الأمريكية في الشارقة تتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتنا لها وتتبوأ عن جدارة مشهودة الريادة الإقليمية المتميزة في التدريس والبحث العلمي وتعزيز الابتكارات التي تحدث أثرا إيجابيا في تنمية المجتمع.. كما نسعد برؤية طلبتنا وخريجينا على مدى عقدين من الزمان يفوزون بالجوائز العديدة في المسابقات المحلية والعالمية في مختلف المجالات ويبرزون في أدائهم في المناصب على كل مستوياتها في القطاعات الحكومية والخاصة داخل وخارج الدولة".

وأكد سموه استمرار دعم الجامعة في مختلف المجالات الأكاديمية والعلمية وتطوير المرافق البحثية وقال " استمرارا لدعمنا لجهود الجامعة في تعزيز وتطوير البحث العلمي بها وإيماننا الراسخ بأهمية البحث العلمي المتميز الهادف والاستفادة من نتائجه في التعامل مع التحديات التي تواجه مجتمعاتنا وفي رفع إمكانياتنا التنافسية في اقتصاد المعرفة قمنا بتوفير الموارد اللازمة لاستقطاب الكفاءات المتميزة من الأكاديميين الباحثين والكوادر الفنية والإدارية الملائمة للتوسع في طرح برامج الدكتوراه في المجالات المختلفة ولإنشاء المعاهد والمراكز البحثية التخصصية الحديثة بالجامعة كما نطور الآن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لتحقق جامعاتنا أهدافها البحثية والعلمية المتعمقة ولنتيح للمؤسسات والشركات العاملة في منطقتنا مجال أوسع للاستفادة الفعالة والسريعة من مخرجات البحث العلمي في القطاعات الإنتاجية والخدمية والاجتماعية وغيرها".

ووجه سموه الخريجين والخريجات بالالتزام بالمسؤولية وقيم العمل وقال " أنتم تودعون مرحلة الدراسة الجامعية وتستقبلون مرحلة العطاء والمشاركة في البناء.. نود أن نذكركم بالمسؤولية الملقاة على عاتقكم عليكم المحافظة على القيم والمبادئ الأصيلة لمجتمعاتنا واحترام وتقدير العمل الشريف الدؤوب ونحن واثقون بأن مسيرتكم الدراسية التي احتضنتها مؤسسة علمية متميزة كالجامعة الأمريكية في الشارقة ستتيح لكم الانطلاق إلى المستقبل بكل ثقة واقتدار".

كما وجههم سموه بمواصلة التعلم والمعرفة قائلا " كما عهدناكم ندعوكم لمواصلة النهل من ينبوع المعرفة المتدفق فالتعلم لا يتوقف عند حدود التخرج من الجامعة بل هو تجربة معرفية نعيشها مدى الحياة فبالمعرفة نسمو ونتطور ونحقق الطموحات والمثل التي نصبوا إليها.. كما ندعوكم للمحافظة على خيوط التواصل مع جامعتكم وأساتذتكم.. أبواب الجامعة مفتوحة لكم دائما فأنتم ذخر لجامعتكم وبكم تنمو وتتطور".

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس الأمناء وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة على تفانيهم في العمل وعلى حرصهم في المساهمة الفعالة والمستمرة في ازدهار الجامعة وارتقائها.

وكان الحفل قد بدأ بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى الدكتور بيورن شيرفيه مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة كلمة هنأ فيها الخريجين على إنجازهم .

وقال أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الذي ترأس اجتماع مجلس أمناء الجامعة خلال هذا الشهر اعتمد خطة الجامعة الاستراتيجية الجديدة والتي ستدخل حيز التنفيذ في الوقت الذي تدخل فيه الجامعة عقدها الثالث وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز التعليم الأكاديمي لطلبة البكالوريوس بالإضافة إلى تعزيز أجندة الجامعة البحثية في الخمس سنوات القادمة.

وتناول مدير الجامعة عملية اعتماد الجامعة وترتيبها العالمي في خطابه كما تحدث عن أجندة الجامعة البحثية مشيرا إلى أن الجامعة ستستثمر خلال الخمس سنوات القادمة 500 مليون دولار لإجراء البحوث ذات الصلة بتحديات هذه المنطقة وذات التأثير العالمي.

وألقت خريجة الهندسة الصناعية نتالي سليم كلمة الخريجين تقدمت فيها بالشكر الجزيل لصاحب السمو حاكم الشارقة قائلة " صاحب السمو شكرا لأنك استثمرت في مستقبلنا.. شكرا لأنك أولا آمنت بقوة العلم وأنشأت الجامعة الأمريكية في الشارقة وثانيا لأنك آمنت بقوة الشباب وقدمت الدعم لهم من خلال المنح الدراسية والمساعدات المالية والجوائز وفرص التقدم وأخيرا وليس آخرا شكرا لمبادراتك المستمرة لجعل الجامعة الأمريكية في الشارقة إحدى أهم وأعرق الجامعات".

وتفضل بعد ذلك صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بتسليم الشهادات للخريجين والخريجات من مختلف الدرجات والكليات.

وتوزع إجمالي الخريجين البالغ عددهم 599 إلى 534 خريجا وخريجة حصلوا على البكالوريوس و65 خريجا وخريجة حصلوا على الماجستير كما انقسم الإجمالي إلى 303 خريجين و296 وخريجة أما إجمالي عدد الخريجين المواطنين فبلغ 108 خريجين وخريجات وتوزع الجميع حسب الكليات إلى 323 من كلية الهندسة و162 من كلية الإدارة والأعمال و87 من كلية الآداب والعلوم و27 من كلية العمارة والفنون والتصميم.

حضر وقائع حفل تخريج دفعة الخريف للجامعة الأمريكية بالشارقة الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية والشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم.

كما حضر الحفل راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالشارقة وعدد من رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات والمسؤولين والدكتور بيورن شيرفيه مدير الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بالجامعة وجمع غفير من أولياء أمور الخريجين.