«التقنية العليا» تعزز مهارات الطلبة بالذكاء الاصطناعي

المصدر: إعداد : أمين الجمال

أكد مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، سعي الكليات إلى تعزيز مهارات الطلبة في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وتشجيع الأبحاث التطبيقية التي تركز على توظيفه في إيجاد حلول وتطوير خدمات لقطاعات العمل والصناعة الحيوية، وتشجيع الطلبة على أن يكونوا جزءاً من هذه الأبحاث.

جاء ذلك خلال مؤتمر تقنية المعلومات للذكاء الاصطناعي 2018، الذي عقد أخيراً على مدى يومين بكليات التقنية في دبي، وتم خلاله عرض 66 بحثاً محكماً لأكثر من 90 باحثاً من مؤسسات أكاديمية محلية ودولية والتي ناقشت الذكاء الاصطناعي ومستجداته وتطبيقاته في مجالات الصحة والتعليم والصناعة والخدمات الحكومية والخاصة والطرق والمواصلات والخدمات المالية.

وقال الشامسي، إن المؤتمر يتماشى مع التوجهات العالمية والاهتمام المحلي في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، الذي بات يمثل جزءاً من الجهود البحثية والتطويرية لمختلف قطاعات العمل والصناعة الباحثة عن حلول متطورة للتحديات التي تواجهها، مضيفاً أن كليات التقنية العليا تولي موضوع الذكاء الاصطناعي أهمية كبيرة على مستويات عدة، مثل استثمار التطورات في هذا المجال على مستوى تطوير منظومة التعليم.

وركز المؤتمر على استخدامات الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول أمنية باعتماد الإشارات البيولوجية الصادرة عن جسم الإنسان، إضافة إلى التحديات الأمنية للأجهزة التي يمكن أن يرتديها الإنسان وزيادة أمن هذه الأجهزة عن طريق الإشارات البيولوجية لتوثيق الاتصال بهذه الأجهزة وتقليل المخاطر التي قد تنجم عن طريق تدخل شخص خارجي للتحكم في فيها.