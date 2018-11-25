إحلال وافتتاح 5 مدارس آسيوية خاصة في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أكد رئيس قسم التعليم الخاص في منطقة رأس الخيمة التعليمية، نادر المندوس، إحلال ثلاث مدارس خاصة قديمة تطبق المناهج الآسيوية، وافتتاح مدرستين جديدتين، آسيويتين أيضاً، لمواجهة الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية خلال العام الجاري.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن وزارة التربية والتعليم وافقت على افتتاح مدرستين جديدتين في الإمارة، ستُفتتحان في بداية الفصل الدراسي الثاني، مضيفاً أن الأولى باشرت إنشاء مبناها الجديد، الذي يتوقع افتتاحه في بداية الفصل الدراسي الثاني، أما الثانية فستفتتح في مبنى مدرسة «شمل»، القديمة، حيث استأجرت إدارة المدرسة المبنى من الحكومة، وطورت مرافقه وفقاً للمعايير المطلوبة، تمهيداً لاستقبال الطلبة.

وأشار المندوس إلى أن الوزارة قررت إحلال مباني ثلاث مدارس خاصة تطبق المناهج الآسيوية نتيجة لتهالك مبانيها، مضيفاً أن إحداها استأجرت مبنى مدرسة الحمرانية الحكومية مؤقتاً، إلى حين الانتهاء من إنشاء مبناها الجديد. أما المدرستان الأخريان فتبحثان عن أراضٍ مناسبة لإنشاء مبنيين جديدين، نتيجة لإحلال مبنييهما السابقين.

وأوضح المندوس أن بعض المدارس الخاصة، التي تطبق مناهج الوزارة، تعاني كثافة طلابية، ولا يوجد فيها شواغر لاستقبال طلبة جدد، نتيجة انتقال عدد كبير من الطلبة من المدارس الحكومية إليها، بعد اشتراط الوزارة أن يحصل الطالب على نسبة 85% حداً أدنى في كل من اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، حتى يستمر بالدراسة في مدارس الحكومة، مشيراً إلى أن الإمارة تحتاج إلى افتتاح عدد إضافي من المدارس الخاصة.