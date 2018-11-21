%65 من طلبة الحلقة الأولى سيلتحقون بوظائف لم تُعرف بعد

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

توقع المشاركون في المؤتمر السنوي التاسع للتعليم الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تحت عنوان «تعليم متطور لعالم متغير.. استراتيجية التعليم لدولة الإمارات العربية المتحدة»، الذي تختتم أعماله اليوم، أن 65% من طلبة المرحلة التأسيسية «الحلقة الأولى» حالياً سيلتحقون بوظائف لم تُعرف بعد، وأن الابتكار والتصميم والتكنولوجيا وريادة الأعمال ستكون من أهم المهارات احتياجاً لطلبة اليوم بحلول عام 2020.

وأكد وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، أن الوزارة تسعى إلى تقديم نموذج عصري للمدرسة الإماراتية بالتعاون مع الباحثين والشركات الناشئة للمساهمة بإيجابية في نشر المعرفة، ومن أجل بناء منظومة تعليمية مرنة وشمولية ومستدامة. وشدد الحمادي على أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به المجتمع، باعتباره شريكاً استراتيجياً في تطوير منظومة التعليم من أجل الوصول إلى تعليم أفضل.

وقال إن تطوير المنظومة التعليمية يعني بالضرورة تطوير كل مراحل التعليم، بحيث يكون لدينا نظام تعليمي عصري قادر على تنمية مهارات الطلاب وبناء أجيال المستقبل، التي تمتلك المهارات والقدرات التي تمكنهم من وظائف المستقبل، مضيفاً أن هذا يتطلب العمل على تحويل التعليم من مجرد أداة لنقل المعرفة إلى وسيلة للتعلم الدائم والمستمر مدى الحياة، مشدداً على أن القيادة تحرص على النهوض بالعملية التعليمية ليس في الإمارات فقط، وإنما في الوطن العربي بأكمله.

وذكرت المدير التنفيذي لتطوير برامج تعليم الطلبة الإماراتيين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية ــ دبي، فاطمة غانم المري، أن 65% من الأطفال الذين يتلقّون تعليمهم في المرحلة التأسيسية سينخرطون في وظائف جديدة لم تُعرف بعد، لافتة إلى أن المهارات التي يتم تعليمها لطلبة مدارس الإمارات هي التي ستضمن الإعداد الأمثل لهم ليكونوا جاهزين للمستقبل.

من جانبه، قدم الأستاذ المشارك في كلية الهندسة في الجامعة الأميركية بالشارقة، الدكتور ميشيل باسكير، ورقة بعنوان «التعليم وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي»، أشار خلالها إلى أن الذكاء الاصطناعي أحرز خلال السنوات العشرين الماضية تقدماً ملحوظاً في حقل التعليم، إذ إن نظم التعليم الذكية تربط الطلبة مع المدرسين الآليين في سبيل توفير تعليم متخصص في العلوم والرياضيات واللغات والتخصصات الأخرى.

ولفت باسكير إلى أن التطورات الأخيرة في حقل الذكاء الاصطناعي تسعى إلى «نمذجة» الأخطاء الشائعة لدى الطلبة، والتنبؤ بالمعرضين لخطر الرسوب منهم، وتقديم تغذية راجعة في الوقت المناسب في ما يتعلق بنتائج التعلم، إضافة إلى فهم العمليات المعرفية المتعلقة بالإدراك والكتابة واكتساب المعرفة.