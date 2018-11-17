سيرة ومسار

المصدر: عائشة سيف الخاجة

يبقى التميّز هو الصورة الأكثر إشراقاً التي نرى من خلالها مجهوداتنا وملكاتنا ومقدراتنا، خصوصاً حينما نجد التحفيز والثناء من قبل الآخرين. وفي الوقت ذاته نرى ذلك التميز واقعاً يعيشه من حولنا ويترجم إلى أفعال تظل نبراساً للجميع.

ونحن في دولة، ولله الحمد، تتوافر فيها كل المقومات والمرتكزات التي من شأنها أن تسهم في بناء جيل ناجح.. جيل يثق بنفسه وبقدراته.. جيل يعشق التميز والأسبقية ويسعى لرسم سيرته ومسيرته ومستقبله بطموحاته التي تعانق السماء، وأحلامه وأمنياته التي لا سقف ولا حدود لها.

ولما لا، فقياداتنا الرشيدة برؤيتها الثاقبة وسياستها الحكيمة الواعية وضعت بناء هذا الإنسان في سلم أولوياتها، فهي لم تدخر وقتاً أو جهداً أو مالاً من أجل صناعة هذا الإنسان المتميز.وها هو التاريخ والحاضر يسردان لنا قصة نجاح شخصية استثنائية عظيمة وهو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي قام ببناء هذا الوطن الفريد، واستطاع أن يحول هذه المنطقة الصحراوية الجرداء إلى جنة خضراء وارفة الظلال نزهو ونفخر الآن بمنجزاتها التي تحققت بحنكة وحكمة حكيم الأمة والعرب وإخوانه حكام الإمارات.. حيث ضرب لنا أروع النماذج والأمثلة في مسار التميز والنجاح وتحقيق الطموحات. هكذا يكون التميز صبراً وأناة، عزماً وإرادة، حباً ورعاية، بالأفعال لا بالأقوال.

وهناك من عامة الناس أشخاص تركوا بصمة تميز في الحياة، وبقيت إنجازاتهم خالدة في سجلات التاريخ تُحكى للأجيال.

وما أحوجنا في هذه الأيام إلى تعزيز هذه المفاهيم والقيم في نفوس الأبناء، وقد توافرت لديهم سبل التميز من تعليم وتقنيات ومدخلات إنتاج حديثة وقيادة حكيمة وفرت كل وسائل الدعم المعنوي والمادي، ويبقى استكمال الأدوار علينا في تهيئة الأجواء المناسبة وتحفيز الهمم، كل في موقعه، ولا يضيرنا أن نعيد القول لأهميته في ضرورة تفعيل وسائل الإعلام المختلفة، من أجل أن تقوم برسالتها تجاه المجتمع لخلق جيل واعٍ بالتحديات.

أمّا المؤسسات التربوية والتعليمية فهي ركيزة أساسية في بناء الشخص المتميز، ثم تتوالى الأدوار في المنزل بأن نجعل من أنفسنا قدوة ونموذجاً للتميز.

الحضارات قديمها وحديثها لم تنشأ من فراغ هكذا يقول التاريخ، فالخطط الاستراتيجية لبناء مجتمعات متميزة هي اللبنة الأولى، ثم يأتي العمل الصادق والرغبة الجادة.. وانطلاقاً من هذه المفاهيم علينا أن نحدد مساراتنا لتستمر وتيرة التميز في منحنى تصاعدي نعمل ونتعلم ونعلم.. نصبح أسرة واحدة نرسم الأولويات.. نفكر بعمق.. نبحث عن الاستثناء المميز.. نلتفت إلى ذواتنا في حب.. حينما نحب ذواتنا حتماً سنحب أعمالنا، وبالتالي نعمل على إتقانها.. نحترم ذواتنا وحينما نحترم ذواتنا قطعاً سنحترم مقدراتنا.. نسمو بخلافاتنا لتتحّول إلى وسيلة للتقارب وليس للتنافر.

إن التميز سبيلنا للارتقاء لكي يسكن الوطن داخلنا قبل أن نسكنه.

مستشار تربوي