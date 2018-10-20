«التربية» تغلق باب الترشح لــ «الطالب المتميز» الخميس

المصدر: إعداد: أمين الجمال

أفادت وزارة التربية والتعليم بأن آخر موعد لتلقي طلبات الترشح لجائزة «الطالب المبتعث المتميز»، يوم الخميس المقبل.

وكانت الوزارة أطلقت الجائزة في شهر أغسطس الماضي، وتستهدف الطلبة المبتعثين الدارسين خارج الدولة في مختلف المستويات والدرجات العلمية الجامعية، وحددت معيارين لتقييم المترشحين للجائزة، هما الأداء الأكاديمي الذي يمثل 60% من عملية التقييم، والأنشطة والإنجازات والعمل التطوعي للطالب المتقدم بنسبة 40% من التقييم، داعية الطلبة إلى تقديم طلبات الترشح عبر الرابط الخاص بالجائزة، وهو https:/‏‏‏/‏‏‏bit.ly/‏‏‏2A0rnDy.

وذكرت الوزارة أن الجائزة تهدف إلى تكريم الطلبة الإماراتيين المبتعثين المتميزين، وتحفيزهم على الارتقاء بمستواهم الأكاديمي، والتمثيل المشرف الذي يعكس الصورة الإيجابية للدولة، والتشجيع على السلوكيات المتميزة لدى الطلبة المبتعثين، فضلاً عن رفع القدرات التنافسية للطلبة المبتعثين، وتحفيز واستقطاب الطلبة لاستكمال دراستهم الجامعية والعليا.

ووضعت الوزارة عدداً من الشروط التي يجب توافرها في الراغبين في الترشح للجائزة، تتمثل في أن يكون المشارك من مواطني الدولة، وألا يقل المعدل التراكمي للطالب المرشح في مرحلة البكالوريوس عن (3.0) من (4) أو ما يعادلها، وفي مرحلة الماجستير لا يقل المعدل التراكمي عن (3.20) من (4) أو ما يعادلها، وفي مرحلة الدكتوراه أن يكون الطالب اجتاز امتحان الكفاءة، إضافة إلى تحقيق 50٪ فما فوق من الساعات الدراسية أو المدة الكلية للدراسة، وأن يكون ملتحقاً بإحدى الجامعات المعتمدة من الوزارة.