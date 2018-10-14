ولي عهد دبي يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء جامعة "حمدان بن محمد الذكية"

المصدر: دبي - وام

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الرئيس الأعلى لـ"جامعة حمدان بن محمد الذكية" قرارا بتشكيل مجلس أمناء الجامعة برئاسة ضاحي خلفان تميم.

ويضم المجلس في عضويته كلا من مطر محمد الطاير نائبا للرئيس وأحمد محمد بن حميدان والدكتور لؤي محمد بالهول وسامي أحمد ضاعن القمزي وعيسى عبـدالفتاح كاظم وعبدالله جاسم بن كلبان وناصر بطـي الشامسي وفاطمة غانم المري وعبد اللطيف عبيد الملا والدكتورة رجاء عيسى القرق وأحمد حمدان بن دلموك وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على أن يعمل بالقرار اعتبارا من الثاني من أكتوبر 2018 وينشر في الجريدة الرسمية.