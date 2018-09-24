«جيمس للتعليم» تُقدم منحاً دراسية جامعية لطلابها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مجموعة «جيمس للتعليم» برنامجاً جديداً للمنح الدراسية لطلابها المتفوقين الذين سيتابعون تحصيلهم العلمي في نخبة من الجامعات الرائدة حول العالم. واعتباراً من العام الدراسي 2019-2020، سيقدم البرنامج 10 منح دراسية كاملة سنوياً، تزيد قيمتها على 1.3 مليون دولار لطلاب مدارس المجموعة المقبولين في البرنامج، لمتابعة دراستهم في الجامعة التي يختارونها من بين 10 جامعات.

وبموجب البرنامج، ستتكفل «جيمس للتعليم» بتغطية الرسوم الدراسية لكل طالب خلال فترة دراسته للحصول على الشهادة المنشودة، لمدة أربع سنوات.

وسيشهد البرنامج تقديم منحة دراسية واحدة لكل جامعة من المؤسسات التعليمية المنتشرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا، بما فيها عدد من جامعات «رابطة اللبلاب» و«مجموعة راسل» الحائزة على أعلى التصنيفات، بما فيها «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا»، و«جامعة ستانفورد»، و«جامعة هارفارد»، و«جامعة كولومبيا»، و«جامعة بنسلفانيا»، و«جامعة كامبريدج»، و«جامعة أوكسفورد»، و«الجامعة الوطنية الأسترالية»، و«جامعة ماكغيل»، و«جامعة ملبورن».