«مواصلات الإمارات»: عطل إطار حافلة أم القيوين «مفاجئ»

المصدر: أم القيوين ـ الإمارات اليوم

أفادت مؤسسة مواصلات الإمارات بأن العطل الذي وقع في إطار إحدى الحافلات المدرسية في إمارة أم القيوين، صباح أمس، كان مفاجئاً، وقد يتعرض له أي قائد مركبة على الطريق، متابعة أن هناك جهات أمنية مختصة بمخالفة هذه الحالات، وأن شرطة أم القيوين، بالتنسيق مع فرع المؤسسة في أم القيوين، اتخذت الإجراء الأمني اللازم ضد سائق الحافلة.

وأوضحت «مواصلات الإمارات» في تصريح صحافي، أمس، أنها تحرص على التحقق من كل الإجراءات التي تضمن سلامة الطلبة خلال رحلتهم المدرسية اليومية، وأن احتياطات السلامة متوافرة في أسطول الحافلات المدرسية، ومن بينها نظام الإطار الاحتياطي المزدوج، الذي يضمن سلامة الحافلة في حال تعطُّل أحد إطاراتها إلى أن تصل منطقة الأمان.