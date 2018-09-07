الطقس رطب ومغبر وحار

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، رطباً غرباً، وقد يتشكل الضباب الخفيف صباحاً غرباً، ويكون حاراً ومغبراً أحياناً نهاراً، مع فرصة لتكوّن السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية من 20 إلى 32 تصل إلى 42 كم/‏‏ ساعة، مثيرة الغبار والأتربة أحياناً نهاراً، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما غداً، فتوقع أن يكون الطقس رطباً غرباً صباحاً، وحاراً ومغبراً نهاراً، ويحتمل تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، وتكوّن الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/‏‏ساعة، مثيرة الغبار والأتربة أحياناً نهاراً، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وحول طقس الأحد، قال إنه سيكون حاراً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/‏‏ساعة، مثيرة للغبار نهاراً والبحر متوسط الموج، يضطرب أحياناً نهاراً في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

وفي يوم الاثنين يكون الطقس حاراً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 22 إلى 32 تصل إلى 42 كم/‏‏ساعة، مثيرة الغبار والأتربة نهاراً، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

موج البحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.