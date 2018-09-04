«أوقاف دبي» تحفز الطلاب ببرنامج العودة إلى المدارس

المصدر: دبي - وام

نظمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي سلسلة فعاليات ضمن برنامجها «العودة إلى المدارس»، بالتعاون مع كلٍ من إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي ودائرة المالية بحكومة دبي و«أسواق» وفندق جلوريا، لتزويد الطلاب الذين ترعاهم المؤسسة باحتياجاتهم من المستلزمات المدرسية وتحفيزهم لتحقيق الإبداع العلمي والتميّز على مشارف العام الدراسي الجديد. ويأتي تفعيل البرنامج في إطار تنفيذ الخطة السنوية التي يعتمدها قسم الرعاية والتأهيل بإدارة شؤون القصّر بالمؤسسة، لإسعاد الطلبة من أبنائها الذين تتولى رعايتهم، وتعزيز التواصل معهم، فضلاً عن تخفيف أعباء تكاليف المستلزمات المدرسية.