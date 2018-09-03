«صحة أبوظبي» تحظر 17 صنفاً غذائياً على المقاصف المدرسية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

استقبلت المدارس الحكومية والخاصة في أبوظبي، أمس، الطلبة في مراحل التعليم كافة، ونظمت لهم فعاليات احتفالية ضمن مبادرة «مرحباً مدرستي»، وبلغت نسبة الحضور في الكادر الأكاديمي والإداري بالمدارس 100%، فيما بلغت نسبة حضور الطلبة 95%.

وحددت دائرة الصحة في أبوظبي، بالتعاون مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، قوائم بالأطعمة المسموح والممنوع بيعها في المقاصف المدرسية.

وتفصيلاً، أكّد عدد من مديري ومسؤولي مدارس الآفاق، وحمدان بن زايد، ومبارك بن محمد، وجيمس وينشستر، والنهضة الخاصة، أن نسبة حضور الطلبة بلغت أكثر من 95%، وشهدت الحصص الأولى من اليوم الدراسي في الصفوف الأكبر سناً توزيع الكتب، فيما شهدت عملية التعارف بين المعلمين والطلبة في الصفوف الأولى، التي سُمح فيها لذوي الطلبة بحضور الحصة الأولى مع أبنائهم.

وأضافوا أن اللافت هذا العام هو جاهزية الكتب المدرسية التي تم توريدها إلى المدارس مباشرة في وقت مبكر، ما مكّن الهيئة التدريسية من تحضيرها وتعبئتها، تمهيداً لتسليمها إلى الطلبة.

وتنافست المدارس في تنظيم فعاليات تعكس أهداف مبادرة «مرحباً مدرستي» التي تنفّذها وزارة التربية والتعليم، في بداية كل عام دراسي جديد، للترحيب بالطلبة.

إلى ذلك، حدّدت دائرة الصحة في أبوظبي، بالتعاون مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، قائمة الأطعمة المسموح بتناولها داخل أسوار المدارس وبيعها في المقاصف المدرسية، وحددت ثلاث قوائم بالأطعمة المسموحة والممنوعة والمسموح بها بشرط مطابقة المواصفات.

وشملت قائمة الأغذية المسموح ببيعها في المقصف المدرسي 16 صنفاً، تضمنت حبوب الإفطار (معلبة أو مغلفة بشكل ألواح)، والخبز (يفضل الحبوب الكاملة أو الأسمر)، والأرز، والنودلز، والمعكرونة، والبطاطا المسلوقة أو المشوية، والتمر، والفواكه، والخضار، والسلطات، والحليب، وحليب الصويا، وألبان الزبادي (الروب)، والأجبان، وشرائح البيض، إضافة إلى مياه الشرب المعبأة.

فيما تضمنت قائمة الأغذية التي يُمنع بيعها في المقصف المدرسي 17 صنفاً ضمت اللحوم المصنّعة (النقانق، وسجق، ومرتديلا)، والمكسرات، والبطاطا المقلية (الشيبس)، والآيس كريم، وجيلي، والمصاص، وألواح الشوكولاتة السادة التي تحتوي على مكسرات، والعلك السكري، والسكريات اللاصقة المكونة من الأصباغ، والويفر، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، إضافة إلى المياه المنكهة، والمشروبات الرياضية، والشاي البارد، وشراب «سلاش» المثلج، وشراب الفاكهة.

فيما ضمت قائمة الأغذية التي يُسمح ببيعها في المقصف المدرسي في حال مطابقتها للشروط المتوافرة في دليل المقاصف المدرسية، 11 صنفاً شملت فطيرة محشوة بالفواكه، والفطائر والمناقيش (إن لم تكن مخبوزة من طحين القمح الكامل، فيتم تصنيفها ضمن الأغذية غير الصحية)، والذرة، واللحوم (الكباب والكفتة)، والدواجن قليلة الدهون، والأسماك، والمربى، وكعك الـ«مفن»، والبسكويت السادة أو المحشو بالتمر، والفشار، وعصائر الفاكهة (نكتار).