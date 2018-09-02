«أم الإمارات»: التميز والإبداع أصبحا هدفاً أساسياً لأبناء الوطن وبناته

المصدر: أبوظبي ـــ وام

وجّهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التهنئة إلى كل العاملين بالقطاع التعليمي في الدولة بالعام الدراسي الجديد 2018 ـ 2019، مؤكدة سموها أن «التميز والإبداع أصبحا هدفاً أساسياً لأبناء الوطن وبناته، فهم يدركون تماماً أن العمل المتميز والمبدع عامل رئيس في بناء نهضة الوطن واستمرار تقدمه، ليحقق مكان الصدارة في سباق التنافسية العالمي».

ودعت سموها، في كلمة لها بمناسبة توجه الطلبة إلى مدارسهم اليوم، العاملين بالقطاع التعليمي، خصوصاً المعلمين والمعلمات، إلى مضاعفة الجهد في رعاية وتقديم ما لديهم من علم إلى بناتنا وأبنائنا الطلبة، كما دعت الطلبة إلى الجد والاجتهاد لتحقيق النجاح المميز في التحصيل العلمي بمختلف فروعه، وأن ينهلوا ما استطاعوا من العلوم بمدارسهم التي وفرتها لهم الدولة.

وقالت سموها إن «علينا أن نسير على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان أول من حرص ــ قبل وبعد قيام الدولة ـ على إنشاء المدارس، ودعوته أبناءه وبناته الطلبة إلى أخذ نصيبهم من العلم، وتعويض ما فاتهم من الفرص التعليمية التي لم تكن متاحة في السابق».

وأضافت سموها، أنها ما زالت تتذكر أنها كانت تدعو المرأة والفتاة الإماراتية من بيوتهن إلى الالتحاق بأول مدرسة افتتحت قبل الاتحاد بسنوات، مؤكدة أن «التميز والإبداع أصبحا هدفاً أساسياً لأبناء الوطن وبناته، فهم يدركون تماماً أن العمل المتميز والمبدع عامل رئيس في بناء نهضة الوطن واستمرار تقدمه، ليحقق مكان الصدارة في سباق التنافسية العالمي». وتابعت سموها أن «الأمم تنهض بقدر ما يحقق العلم والمعرفة، والبحث العلمي من تقدم مطرد، فهما السبيل لبناء الحاضر والمستقبل، ولطالما كانت هذه المجالات ركائز أساسية وضع لبناتها المغفور له الشيخ زايد، وتواصلت مسيرة النهضة ارتقاء وإبداعاً، وهي اليوم تشهد مزيداً من التقدم الكبير في هذه المسيرة المباركة التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، التي تشهد إنجازات عظيمة في المجالات كافة بفضل الاهتمام بالتعليم وتنشئة الأجيال». وأوضحت أن «التعليم المتميز والارتقاء بوسائله ومستلزماته، يعد من أولويات اهتمامات القيادة، انطلاقاً من إيمانها بأن الرؤى العلمية هي جوهر الأهداف الاستراتيجية لرؤية (الإمارات 2021)»، لافتة إلى أن «المرأة الإماراتية أصبحت الآن تدخل كل مجالات العمل بعلمها، وبما حققته من إنجازات علمية مهمة، وها هي الآن باتت موجودة في علوم الفضاء، وحققت قفزات كبيرة مع الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وتشارك في الأبحاث والدراسات مع أهم وأكبر وكالات الفضاء في العالم، بل وتشكل المرأة الإماراتية 40% من مجموع العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، وهذا لم يكن ليتحقق من دون العلم والدراسة والإصرار والثقة».

«المرأة الإماراتية أصبحت الآن تدخل كل مجالات العمل بعلمها».