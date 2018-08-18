«سفراء الابتكار» يتلقون دورات تعليمية في 6 جامعات عالمية

المصدر: إعداد: أمين الجمال

أفادت وزارة التربية والتعليم بأن 300 طالب وطالبة تلقوا دورات تعليمية متطورة في ست جامعات عالمية خارجية، إذ خاض الطلبة تجربة فريدة من نوعها ضمن برنامج سفراء الابتكار للطلبة الذي أطلقته الوزارة، أخيراً، ضمن مبادرة «سفراؤنا 2018»، التي تعد منصة مثالية لإكساب طلبة المدرسة الإماراتية مهارات عالية المستوى، تمكنهم من التعرف إلى أعرق الجامعات والمعاهد المختصة في مجالات الابتكار خلال زيارتهم لوجهات عالمية متميزة.

وشملت زيارة الطلبة ست جامعات مرموقة في العالم، وهي: ستانفورد للدراسات ما قبل الجامعية، التابعة لجامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأميركية، وكلية ترينيتى في أيرلندا، والجامعة الوطنية في سنغافورة، وجامعة إمبريال كوليدج لندن في المملكة المتحدة، وجامعة سيراكيوز في الولايات المتحدة، وكلية فيا الجامعية في الدنمارك.

وقالت الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في الوزارة، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي: «نهدف من خلال برنامج سفراء الابتكار إلى ترسيخ ثقافة الابتكار بين الطلاب الموهوبين، وبالتالي تزويدهم بالأدوات والمهارات لكي يصبحوا مبتكرين عالميين. ويتوافق هذا البرنامج مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار والثورة الصناعية الرابعة، حيث يعمل على تمكين الشباب من المهارات التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ووضع دولة الإمارات على خريطة أكثر الدول ابتكاراً في العالم».

وأضافت أن الطلبة شاركوا في دورات تعليمية متطورة، تفتح مداركهم على مجالات الابتكار في مختلف العلوم.