استثناء فئتين من شرط التميز للاستمرار في المدارس الحكومية

المصدر: أمين الجمال - دبي

وجهت وزارة التربية والتعليم، أخيراً إدارات مدارسها بقبول فئة أبناء المعلمين غير المواطنين العاملين في المناطق النائية بمدارسهم، مستثنية إياهم من شرط التميز في المواد الثلاث الرياضيات واللغة العربية و«الإنجليزية»، وكذا استثناء وقبول الطلبة من فئة جزر القمر بجميع المدارس وفقاً للنطاق السكني ودون النظر لشرط حصول الطالب على معدل (85%) في تلك المواد.

وأفاد مصدر مسؤول في الوزارة، بأن شرط التميز هذا ليس جديداً، إذ إنه وارد ومدرج في لائحة تسجيل وقبول الطلبة، مشترطة قبول الطلبة المتميزين من غير المواطنين الذين يعمل ذووهم في إحدى الجهات الاتحادية والمحلية، في مدارس التعليم العام، وفي مختلف المراحل التعليمية شريطة ألا تقل نسبة درجات الطلبة غير المواطنين عن 85% في مواد اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات مع مراعاة الكثافة الطلابية، وألا تزيد نسبة المقبولين على 20% من إجمالي عدد الطلبة في المدرسة، وأيضاً على مستوى الشعبة، وهناك تعهد من قبل أولياء الأمور يتم التوقيع عليه عند تسجيل أبنائهم يفيد بالمحافظة على تميز أبنائهم طوال فترة الدراسة، لافتاً إلى أن ما جاء باللائحة ليس جديداً على الميدان التربوي، بل أنه مُطبَّق منذ سنوات مضت ربما لم يُفْعّل طوال السنوات الماضية، مؤكداً أن الهدف منه تحفيز الطلبة على التميز ورفع تحصيلهم الدراسي من أجل الاستمرارية في المدارس الحكومية، وخلق جو من التنافس الطيب لصالح مخرجات العملية التعليمية.