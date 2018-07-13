تعرف الى... أهمية شرط التصديق على شهادة التخرج

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أفادت وزارة التربية والتعليم، بأن التحاق الطالب ببرنامج معتمد أكاديمياً يضمن التصديق على الشهادة الحاصل عليها الطالب بعد تخرجه، مؤكدةً أنها مطلب أساسي للمؤسسات الاتحادية ومعظم جهات التوظيف المحلية للعمل لديها أو الاعتداد بالشهادة المصدق عليها كأساس للترقية ضمن السلم الوظيفي، فضلاً عن الابتعاث خارج الدولة للحصول على درجات علمية أعلى.

وذكرت الوزارة أنه يتعين على الطلبة الراغبين في السفر للدراسة في جامعات خارج الدولة يتعين عليهم الحصول على إفادة بعدم ممانعة من قبلها، من الدراسة في تلك الجامعات لضمان معادلة مؤهلاتهم عقب تخرجهم.

وكانت الوزارة قررت إعادة فتح باب التسجيل أمام الطلبة خريجي العام الدراسي الجاري، ممن لم يتقدموا للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الخارجية، إضافة إلى طلبة الصف الثاني عشر من خريجي العام الدراسي الماضي الذين التحقوا بالخدمة الوطنية والمتوقع انهائهم للخدمة في شهر أغسطس المقبل، ممن لم يتقدموا بأي طلب التحاق، إذ سيتم إعادة فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل كفرصة أخيرة ونهائية خلال الفترة من 8 إلى 30 يوليو الجاري، حسب ما اعلنته الوزارة على «تويتر».

وحددت الوزارة 70 مؤسسة تعليم عالٍ معتمدة على مستوى الدولة، تشمل جامعات حكومية وخاصة، داعيةً الطلبة إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية للحصول على مؤهلات من جهات غير معتمدة.