53 مليون دولار مساعدات مناخية أميركية لـ 23 مدينة

أعلنت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سامانثا باور، أن الوكالة خصصت، خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (كوب 28)، أكثر من 53 مليون دولار لأنشطة جديدة منخفضة الكربون، ومقاومة للمناخ في 23 مدينة في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وقالت في بيان للوكالة، إن «هذا الإسهام سيوفر الموارد اللازمة لترجمة الطموحات المناخية الوطنية إلى عمل محلي في المناطق الحضرية». وأوضحت أن «المدن مسؤولة عن 75% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على كوكب الأرض، التي تعد موطناً لأكثر من نصف سكان العالم»، مشيرة إلى أنه «من خلال تمويل الحلول المحلية في المدن، تعمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على تقليل تكاليف وعواقب تأثيرات المناخ مع حماية مكاسب التنمية». وأضافت أن «المبادرات الأميركية الجديدة ستركز على دعم البرامج والشراكات التي تمكن الحكومات المحلية من توقع المخاطر المناخية، واستهداف القضايا الحضرية، مثل تلوث الهواء في بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وندرة المياه في مدينة راجكوت الهندية، وفي مدن أخرى، مثل هيرموسيلو وميريدا بالمكسيك، ومبومبيلا في جنوب إفريقيا». وذكرت باور أنه «سيتم التركيز على إزالة الكربون من قطاع النقل بالمركبات الكهربائية ووسائل النقل العام، وتحويل المباني إلى صافي انبعاثات صفرية من خلال تدابير كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة النظيفة، وتسريع حلول التكيف المبتكرة، وتوسيع خيارات تمويل المناخ للحكومات المحلية».

يشار إلى أن هذا التمويل يوسع ويستكمل العمل المستمر للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لتمكين الحكومات المحلية والمجتمعات الضعيفة، لتحقيق مستقبل مرن ومنخفض الكربون.