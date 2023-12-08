الجابر: الإمارات ترسخ مكانتها في علوم الفضاء

تسلّم وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس «كوب 28»، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أمس، علَم مؤتمر الأطراف من رائدي الفضاء الإماراتيين سلطان النيادي، وهزاع المنصوري، بعد أن تم رفعه على متن محطة الفضاء الدولية احتفاء باستضافة الإمارات لأهم حدث مناخي على مستوى العالم، لبناء مستقبل مستدام والحفاظ على الكوكب.

جاء ذلك خلال حفل استقبال تحت قبة الوصل في مدينة إكسبو دبي، بحضور عدد من المسؤولين وفريق من مركز محمد بن راشد للفضاء، إضافة إلى مشاركة طلاب المدارس الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع رائدي الفضاء الإماراتيين.

وقال الجابر: «بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، رسّخت دولة الإمارات لنفسها مكانة رائدة في مجال علوم الفضاء، وهي تجمع العالم اليوم في (كوب 28) لحشد الجهود وتسريع العمل المناخي للحفاظ على كوكب الأرض». وأضاف: «يسرنا الترحيب بزيارة رائدي الفضاء الإماراتيين، وفريق مركز محمد بن راشد للفضاء إلى مؤتمر الأطراف، ما يؤكد العلاقة الوثيقة والتكاملية بين التجارب والبحوث والاستكشافات التي تُجرى في الفضاء، ودورها في تأمين فهم أعمق للتغيرات المناخية التي يشهدها كوكبنا، والإسهام في إيجاد حلول علمية فاعلة لها».

من جانبه، قال مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، سالم حميد المري: «إن هذه الزيارة تجسد التزامنا بالتعاون الدولي والمشاركة الفعالة في جهود مكافحة تغير المناخ، ونحن عازمون على دعم التقدّم العلمي والتكنولوجي في مجال الفضاء، ونعمل بجد لتحقيق أهدافنا الرامية إلى فهم أعمق للتغيرات المناخية، والإسهام في إيجاد حلول علمية فاعلة». وأضاف أن «الفضاء يلعب دوراً حيوياً كنقطة مراقبة لكوكب الأرض، وبفضل التقنيات والأبحاث التي نقوم بها، نسهم في الحفاظ على البيئة ومستقبلنا المشترك».