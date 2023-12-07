الإمارات تطلق مبادرة «صفر نفايات»

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة وتدوير (شركة أبوظبي لإدارة النفايات)، الإطلاق الرسمي لمبادرة «صفر نفايات» في مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وذلك في خطوة تاريخية تهدف إلى توحيد جهود دول العالم وتعزيزها في مجال إزالة الكربون الناتج عن قطاع النفايات، وإنشاء منصة للاقتصاد الدائري، ما يعكس التزام دولة الإمارات بتحقيق مستهدفات الاستدامة.

وجاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 28)، بما يعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي، وإيجاد الحلول المبتكرة للحد من ظاهره تغير المناخ، إذ اعتلت وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم المهيري، المنصة في «كوب 28»، للإعلان عن الإطلاق الرسمي لمبادرة «صفر نفايات»، وتولي رئاستها، لدفع أهدافها الطموحة إلى الأمام.

وقالت المهيري: «تشرفت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالعمل مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) لإطلاق هذه المبادرة، ونتواصل في (كوب 28) مع جميع الشركاء للتعاون، وتفعيل حلول قابلة للتطوير لإزالة الكربون من سلسلة قيمة إدارة النفايات، ويرتبط هذا بشكل مباشر بإحدى ركائز التنفيذ الرئيسة لـ(كوب 28)، وهو وضع الحياة وسبل العيش في قلب عملية المناخ».

وأضافت المهيري: «تسعى مبادرة (صفر نفايات) الطوعية، الأولى من نوعها في العالم، إلى خفض انبعاثات القطاع، بما يتماشى مع اتفاق باريس وتوجّهات الاقتصاد الدائري».

من جانبه قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«تدوير» المهندس علي الظاهري: «يشكل هذا التعاون خطوة مهمة في إطار جهودنا الرامية إلى مواجهة تحديات التغير المناخي، إذ تعد مبادرة (صفر نفايات) منصة للحوار وزيادة الوعي بأهمية إيجاد الحلول للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن قطاع النفايات».