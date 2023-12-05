دليل «المشاريع المستدامة».. بكل فخر من دبي

أطلق «براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، دليل «المشاريع والأعمال المستدامة في دبي»، الذي يُبرز الجهود المتواصلة لتعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستدامة على مستوى العالم؛ تزامناً مع انعقاد مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي حتى 12 الجاري.

ويسلّط الدليل الضوء على مشاريع القطاع الخاص في دبي، الأعضاء في مبادرة «بكل فخر من دبي»، التي تسهم في تعزيز الوعي والمسؤولية البيئية من خلال منتجات وخدمات مستدامة، بهدف المشاركة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تكريس مقومات وركائز الازدهار الاقتصادي مع مراعاة متطلبات الاستدامة البيئية، ما يعزّز من الهدف الاستراتيجي بأن تكون دبي أكثر مدن العالم استدامة، ونموذجاً عالمياً مُلهماً لمدن المستقبل.

وقالت مديرة براند دبي، شيماء السويدي: «يسعدنا تقديم هذا الدليل في الوقت الذي يجتمع العالم في دبي للمشاركة في (كوب 28) وانسجاماً مع أهداف عام الاستدامة، وتجسيداً لاهتمام القيادة الحكيمة بجعل الاستدامة في مقدمة ركائز صناعة المستقبل».

وأضافت: «نسعى من خلال الدليل الجديد إلى إبراز مجموعة من أهم المشاريع الخاصة وريادة الأعمال التي تقدم خدمات مستدامة في دبي، والتي تتكامل في ما بينها لتؤكد المقومات الرائدة التي تمتلكها الإمارة في ما يتعلق بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، في ضوء رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي المدينة النموذجية الصديقة للإنسان والبيئة، ونموذجاً مُلهماً في الالتزام بدورها العالمي لاستدامة الكوكب للأجيال القادمة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وجهود الاستدامة».

وأوضحت السويدي أن الدليل يضم مجموعة من المشاريع الأعضاء في مبادرة «بكل فخر من دبي» والتي أظهرت وعياً كبيراً بأهمية مفهوم الاستدامة، وبادرت لترجمة هذا الوعي بتقديم خدمات ومنتجات تراعي فيها ترشيد استهلاك الموارد والحفاظ على البيئة والتحفيز على تبني الممارسات التي من شأنها تأكيد ريادة دبي ودولة الإمارات في هذا المجال.

وتضم مبادرة بكل فخر من دبي مجموعة من المشاريع الصغيرة والناشئة لروّاد أعمال، وتسعى إلى تشجيع نجاحهم عبر التعريف بمشاريعهم ودعم فرص نموها وازدهارها.

ويرصد الدليل، الذي يأتي في إطار سلسلة الأدلة التفاعلية التي يصدرها «براند دبي» بشكل مستمر لإلقاء الضوء على فعاليات ومناسبات نوعية في الإمارة، مجموعة كبيرة من المشاريع التي تقدم خدمات أو أنشطة تدعم الاستدامة في دبي، سواء كانت مطاعم أو أزياء أو منتجات أو مزارع أو مشاريع مستدامة أخرى.

شيماء السويدي:

• الدليل يسلّط الضوء على النموذج المُلهِم لدبي وجهودها لاستدامة الكوكب للأجيال القادمة.

حلقة في السلسلة

دليل «المشاريع والأعمال المستدامة في دبي» يأتي في إطار سلسلة الأدلة الإرشادية التي يسعى من خلالها «براند دبي» لإبراز أهم الفعاليات التي تشهدها دبي على مدار العام، في مواكبة النشاط الكبير الذي تشهده الإمارة مركزاً رائداً لصناعة المؤتمرات والمعارض والفعاليات العالمية الكبرى، ووجهة رئيسة لروّاد الأعمال والشركات والمشاريع الناشئة.