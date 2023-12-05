الفلبين: مؤتمر التفاؤل

أكد وزير مالية الفلبين، بنجامين ديوكنو، الأهمية الكبيرة لمؤتمر «كوب 28» لجميع دول العالم بشكل عام وللفلبين بشكل خاص، التي قال إنها «تُعدّ من أكثر الدول عُرضة للخطر، على الرغم من أن إسه اماتها في تدهور المناخ ضئيلة للغاية».

وأشار ديوكنو في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش مؤتمر المناخ، إلى أهمية مسألة التمويل المناخي، معتبراً أن «هذه هي البداية.. والتعهدات التي قدمتها العديد من الدول تدعو إلى التفاؤل».

وفي ما يخص دور وزارة المالية الفلبينية في مواجهة وتمويل التغيّر المناخي، قال ديوكنو، إن «دور الوزارة هو رئاسة مجموعة عمل فنية تُسمى (القوة الخضراء)، ومهمتنا هي جمع الأموال اللازمة لتغيّر المناخ، ليس فقط على المستوى الخارجي، بل على المستوى الداخلي أيضاً».