مسابقة ابتكارية لخدمات تصاريح «الموارد البشرية»

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، متعامليها وشركائها وكل أفراد المجتمع إلى المشاركة في التطوير من خلال تقديم اقتراحات وحلول مبتكرة عبر منصة الابتكار للتحديات المؤسسية ذات العلاقة بسوق العمل، وذلك في إطار مسابقة تحمل اسم «تحدي الأفكار الابتكارية».

وأشارت الوزارة على موقعها الإلكتروني إلى أن محاور المسابقة تتركّز حول «خدمة التصاريح»، حيث تتناول ابتكار آليات تضمن سهولة الحصول على الخدمة، وتسهّل الدعم الفني وقنوات التسجيل للحصول على الخدمة (الموقع الإلكتروني، التطبيق الذكي)، بالإضافة إلى أفكار تتعلق بمركز الاتصال للاستفسار حول الخدمة.

ولفتت إلى أن هذا التحدي يستهدف إشراك المجتمع في تحسين وتطوير خدمات الوزارة، من خلال استلام أكبر عدد من الأفكار والحلول المبتكرة لتحسين وتطوير المنظومة المؤسسية، ما يسهم في رفع كفاءة الوزارة من خلال تطبيق المقترحات ذات الجودة والأثر.