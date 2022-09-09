7 معايير لتوقيع الجزاءات الإدارية على موظفي «الخاص»

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل المخالف تبدأ بلفت النظر الخطي، والإنذار الخطي، وتصل إلى الفصل، مع حفظ حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة، بحسب جسامة المخالفة.

وأشارت إلى أنه يجوز، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، لصاحب العمل أن يوقع على العامل المخالف لأحكام قانون العمل أياً من الجزاءات المحدّدة بالقانون، مع مراعاة سبعة معايير لتوقيع الجزاءات.

وأوضحت الوزارة، أن المعايير السبعة تشمل «مدى الإخلال بسرية البيانات المتعلقة بالعمل، وتأثير المخالفة على صحة وسلامة العامل أو العاملين في المنشأة، والأثر المالي المترتب على المخالفة، وأثر المخالفة على سمعة المنشأة والعاملين فيها نتيجة ارتكاب المخالفة، واستغلال العامل المخالف للسلطة المنوطة به لتحقيق منافع، ونسبة تكرار العامل للمخالفات بأنواعها، ووجود شق جزائي أو أخلاقي في المخالفة المرتكبة».