3 طرق لكشف عروض العمل «الوهمية»

المصدر: إعداد: أشرف جمال

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضرورة تحقق الباحثين عن فرص وظيفية بالقطاع الخاص، من صحة عروض العمل المقدّمة إليهم، وذلك لتفادي العروض الوهمية، لافتة إلى أنه لا تستكمل إجراءات إصدار عقد العمل إلّا بوجود عرض عمل تم الاتفاق والتوقيع عليه من قبل العامل وصاحب العمل.

وحددت الوزارة ثلاث طرق يمكن من خلالها الاستعلام عن صحة عرض العمل، تشمل خدمة الاستعلام الإلكتروني الموجودة على موقع الوزارة، والتطبيق الذكي، ومراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة.

وذكرت الوزارة، رداً على الأسئلة الأكثر تكراراً على موقعها الرسمي، أنه على صاحب العمل الراغب باستقدام العامل من خارج الدولة بموجب تصريح العمل، التقدّم إلى الوزارة بطلب الحصول على«الكوتة»، وطباعة عرض العمل، والذي يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من الطرفين، والتوقيع إلكترونياً على عرض العمل، وإرساله إلى العامل في بلده إلكترونياً، أو لوكالة التوظيف المعنية، وذلك للاطلاع عليه من قبل العامل، وإبداء موافقته عليه سواء بالتوقيع أو بالبصمة.

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