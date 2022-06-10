8 معايير لاختيار أعضاء «بنك المهارات الحكومية»

المصدر: إعداد: أشرف جمال

حدّدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ثمانية معايير لاختيار أعضاء شبكة «بنك المهارات الحكومية»، والتي تستهدف مساعدة وتمكين الوزارات والجهات الاتحادية على الاستفادة من الخبراء والاختصاصيين وأصحاب الكفاءات لديها في مختلف المجالات والتخصصات ذات الصلة بعمل الجهة الاتحادية، وتوظيف إمكاناتهم في تطوير منظومة العمل المؤسسي في الحكومة الاتحادية، وترسيخ ثقافة إدارة المعرفة فيها.

وذكرت الهيئة، في منشور إرشادي بثته على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن المعايير الثمانية تشمل «ارتباط الاختصاص باحتياجات الجهة والحكومة الاتحادية، الخبرة العملية ذات الصلة بالمعرفة أو المهارات المكتسبة، الإنجازات والتقدير المتعلق بمجال الاختصاص، المؤهل العلمي والشهادات المهنية ذات الصلة، الاطلاع على أفضل الممارسات ونشرها وتطبيقها، التواصل ومهارات الاتصال، تقديم الإرشاد والتوجيه ونقل المعارف للآخرين، والتطوع التخصصي المهني».

وأشارت إلى أن مشروع بنك المهارات الحكومية، يعود على الأفراد بفوائد عدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news