10000 ساعة تدريبية لموظفي الحكومة

المصدر: إعداد: أشرف جمال

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أخيراً، مبادرة مسارات المعرفة والتعلم على مستوى الحكومة الاتحادية، والتي تهدف إلى تطوير موظفي الحكومة الاتحادية، وتنمية مهاراتهم التخصصية ضمن 20 عائلة وظيفية، وذلك بالشراكة مع مزودي تدريب عالميين، وبالتعاون مع الوزارات والجهات الاتحادية كل ضمن اختصاصه.

وأفادت مديرة إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية بالهيئة، مريم الزرعوني، بأن الهيئة ستقوم بموجب المبادرة بإطلاق مجموعة برامج وشهادات تخصصية بشكل دوري، موزعة على 20 عائلة وظيفية، بالتعاون مع أفضل مزودي التدريب على مستوى العالم، متوقعة أن تصل الساعات التدريبية إلى 10 آلاف ساعة. وأشارت الزرعوني خلال الملتقى السنوي لشركاء التدريب والتسلم المستمر على مستوى الحكومة الاتحادية، الذي عقدته الهيئة، أخيراً، إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف جميع الفئات الوظيفية على مستوى الحكومة الاتحادية، لا سيما التخصصية منها، بهدف صقل مهارات الموظفين.

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