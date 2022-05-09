فرصة وظيفية بـ 25 ألف درهم للمواطنين في الشارقة.. تعرف إلى التفاصيل

المصدر: مصباح أمين - الشارقة

أعلنت دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة عن فرصة وظيفية للباحثين عن عمل براتب بـ 25 ألف درهم بوظيفة مصور فوتوغرافي لدى جهة شبه حكومية في إمارة الشارقة، وحددت الدائرة ثلاثة شروط للعمل في هذه الوظيفة، وهي أن يكون من مواطني الدولة مع خلاصة القيد، وأن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس في الإعلام المرئي أو أي تخصص ذي صلة، وألا تقل الخبرة العملية عن سنة.

وأوضحت أنه في حال رغبة أحد المواطنين للترشح لهذه الوظيفة الشاغرة فإنه يجب عليه اتباع ستة خطوات، الأولى أن يرسل السيرة الذاتية في موعد غداً عبر الموقع الالكتروني hrcareers@dhr.gov.ae، وثانياً أن يضيف عنوان الشاغر في عنوان البريد الالكتروني، وثالثاً أن يقوم بتسمية ملف السيرة الذاتية بالاسم الثاني، ورابعاً أن يرسل السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، وخامساً عدم تصوير السيرة الذاتية من الهاتف المتحرك، وسادساً أن يكون الملف بصيغة PDF أو word.



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