ماذا يقدّم برنامج "الإرشاد الوظيفي" للباحثين عن عمل ؟

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن برنامج "الإرشاد المهني" الذي يعد إحدى مبادرات منصة "نافس" يهدف إلى توفير التوجيه المهني لتعزيز الفرص الوظيفية المرتكزة على المهارات ودعم المواطنين الاماراتيين في القطاع الخاص.

وأشار المجلس، على موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى أن برنامج "الإرشاد الوظيفي" يقدّم خدمات التوجيه المهني والمشورة لدعم تحديد المهارات والفرص والمسارات الوظيفية، لافتاً إلى أنه يحق للمواطنين الإماراتيين الباحثين عن عمل، التقدم للحصول على استشارات وظيفية من خلال برنامج "نافس".

وفيما يتعلق بالفائدة التي يمكن توقعها من برنامج الإرشاد الوظيفي، أفاد المجلس بأن البرنامج يتيح جلسات فردية مع خبراء الموارد البشرية للحصول على المشورة والتوجيه في البحث عن عمل، والطريقة الصحيحة لكتابة السيرة الذاتية، وإيجاد مسار وظيفي، بالإضافة إلى الاطلاع على فيديوهات ملهمة، داعياً الكوادر الإماراتية الشابة إلى التسجيل عبر منصة "نافس" ثم الانتقال إلى صفحة "مزايا" على الموقع الإلكتروني، وبعدها الانتقال إلى "مسيرتي المهنية" لمعرفة ما إذا كان الشخص مؤهلاً للانضمام للبرنامج .

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