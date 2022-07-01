أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

قضت محاكم دبي بحبس شخص (آسيوي) لمدة شهر واحد، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة، وذلك بعد إدانته بتهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، وعدم سداده الغرامة المستحقة عن الفترة التي أقام فيها بشكل مخالف للقانون.

وبحسب تفاصيل الدعوى فإنه بالتدقيق في النظام الجنائي على بيانات المتهم تبين أن تأشيرته منتهية منذ 494 يوماً، وبسؤال المتهم حول الواقعة أقر في التحقيقات بأن تأشيرته انتهت بالفعل منذ 494 يوماً، ورغم علمه بذلك لم يغادر الدولة بعد انقضاء صلاحية التأشيرة، كما لم يبادر بسداد الغرامة الإدارية المقررة عليه.

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