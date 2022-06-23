أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

قضت محكمة الجنايات في دبي، بغرامة 10 آلاف درهم بحق آسيوي يبلغ من العمر 24 عاماً بعد ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المنتجات المقلدة لإكسسوارات هواتف (آيفون) عبارة عن بطاريات تحمل العلامة التجارية ذاتها، وأغطية خلفية مقلدة من الهاتف الأصلي، فضلاً عن 212 شاشة.

وأقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة في دبي بحيازة البضائع المضبوطة، مدعياً أنها أصلية ومستوردة من الخارج، لكن تأكد من خلال المعاينة أنها مقلدة، وبناء على ذلك أحالته النيابة إلى محكمة الجنايات في دبي التي أدانته وقضت بتغريمه 10 آلاف درهم.

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