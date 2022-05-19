أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس عاطل عن العمل (إفريقي) ثلاثة أشهر، وإبعاده عن الدولة، بعد إدانته بتهمة التعدي على موظفَين عامين تابعين للشرطة، حين طلبا منه إبراز هويته.

ولكونه مخالفاً لقانون الإقامة، في ظل انتهاء تأشيرة زيارته إلى الدولة منذ فترة طويلة، فقد بادر إلى مقاومتهما ودفعهما وركلهما، ثم لاذ بالفرار، لكنهما لاحقاه حتى تعثر وسقط على الأرض، فأمسكا به، على الرغم من استمراره في المقاومة العنيفة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news