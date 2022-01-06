أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

أعلنت إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي، عن تقديم خدماتها عبر قنوات عدة بطريقة ميسرة، سهلة الوصول إليها من قبل أفراد المجتمع.

وقال مدير الإدارة أحمد خلف الحوسني، إنه بإمكان المتعامل الحصول على الخدمات عبر الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي من خلال التسجيل والحصول على اسم مستخدم، فضلاً عن قنوات أخرى تتمثل في الكاتب العدل الخاص الذي يبلغ عدد فروعه 50 فرعاً موزعة جغرافياً في جميع مناطق دبي، بالإضافة إلى مكاتب محاماة ومراكز العضيد. وأكد أن تنوع قنوات الخدمة يهدف إلى إسعاد المتعاملين.

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