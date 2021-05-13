محاكم.. أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام أحد الآباء بسداد 24 ألفاً و615 درهماً لمدرسة خاصة، مع فائدة 5% سنوياً، كما ألزمته برسوم ومصروفات الدعوى.

وتفصيلاً، أقامت مدرسة خاصة دعوى تطالب فيها مدرساً سابقاً لديها بسداد 57 ألف درهم رسوم دراسة ابنيه لدى المدرسة.

وأفاد وكيل الأب بأن موكله كان يعمل في المدرسة والرسوم كانت تخصم شهرياً من راتبه، والمدرسة فصلته فرفع دعوى عمالية عليها وقضت له المحكمة بمبلغ 67 ألف درهم.

وحكمت المحكمة لمصلحة المدرسة بإلزام المدرس بدفع 24 ألفاً و615 درهماً، مع فائدة 5%.

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