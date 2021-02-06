المصدر: يقدمها المحامي بدر عبدالله خميس

- ما الفرق بين محكمة التمييز والهيئة العامة لمحكمة التمييز؟ وما اختصاصات هذه الهيئة بالتحديد؟ (أ.م) دبي

- محكمة التمييز تمثل مرحلة التقاضي الثالثة والعليا في النظام القضائي في إمارة دبي، واختصاصاتها ينظمها قانون الإجراءات المدنية.

وعملاً بموجبات نص المادة (20) من قانون السلطة القضائية في إمارة دبي رقم (13) لسنة 2016، فإن «الهيئة العامة لمحكمة التمييز هي هيئة قضائية موسعة تتألف من رئيس محكمة التمييز أو أقدم قضاتها، وثمانية قضاة على الأقل يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المحكمة، ولا تنعقد الهيئة إلا لأسباب خاصة نص عليها القانون، وتختص الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالنظر والبت في القضايا التي تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية كبيرة، أوعدول إحدى الدوائر في محكمة التمييز عن مبدأ قانوني سبق أن أقرته المحكمة ذاتها في حكم سابق لها، وفي تنازع الاختصاص سلباً أو إيجاباً بين المحاكم أو بين المحاكم ومركز فض المنازعات الإيجارية في الإمارة، أو في النزاع الذي يقع حول تعارض الأحكام السابقة الصادرة عن محكمة التمييز وأي مسائل أخرى يحيلها المجلس القضائي إليها للنظر والبت فيها».

وتُصدر الهيئة العامة لمحكمة التمييز أحكامها بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه رئيس الهيئة العامة.

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