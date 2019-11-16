المصدر: استشارة مقدمة من النيابة العامة في دبي.

■هل يعتبر أي شخص مجرماً لمجرد تعمده فعل شيء ما؟ وهل المسؤولية القانونية تقع على مرتكب الجرم، أم أن هناك مسؤولية تقع على طرف آخر يكون قد تسبب في الجرم لكن بشكل غير مباشر؟

(م.م) دبي

■■الأصل أن كل جريمة تتكون من ركنين الأول ركن مادي، والثاني ركن معنوي، وإذ تخلف أحدهما اعتبر الفعل غير مجرم كما تطلب القانون لبعض الجرائم قصداً خاصاً.

ويقصد بالركن المادي للجريمة، كما جاء في المادة (31) من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، أي نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرماً قانوناً.

أمّا الركن المعنوي في الجريمة فيقصد به العمد أو الخطأ وفقاً للمادة (38) من قانون العقوبات الاتحادي.

والعمد هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل أو الامتناع متى كاناً مجرمين قانونياً، وذلك لإحداث نتيجة مباشرة أو نتيجة أخرى مجرمة يتوقعها الجاني.

أمّا الخطأ فيتوافر بوقوع النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل، سواء كان بإهماله أو عدم انتباهه أو عدم احتياطه أو طيشاً أو رعونة أو عدم مراعاة للقوانين واللوائح والأنظمة والأوامر، كما في جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ بسبب حوادث السير.

يُذكر أن تعريف الجريمة هي الإتيان بفعل يتنافى مع المعايير الجمعيّة والقانونيّة والدستور أيضاً، وتتمثل في التعديّ على حقوق الآخرين وانتهاكها أيضاً؛ ويعاقب عليها القانون نظراً إلى تحريم فعل هذا الفعل قانوناً وشرعاً.